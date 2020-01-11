البنك المركزي: سعر صرف المانات يحافظ على ديناميته العام الحالي

باكو، 11 يناير، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن سعر صرف المانات يحافظ على ديناميته عام 2020م أيضا.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع / أرباب العمل الأذربيجانية ورواد العمل ورؤساء البنوك إن دينامية سعر صرف المانات يكون أحد الشروط الواجبة للتضخم المالي المنخفض هذا العام أيضا.