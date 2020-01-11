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    سياسة


    وحدات الاحتلال الأرميني يخرق وقف إطلاق النار 21 مرة

    ١١.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]

    باكو، 11 يناير، أذرتاج

    واصلت وحدات الاحتلال الأرميني خرق نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 21 مرة خلال اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية كمرلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في دوفيخ بمحافظة نويَمْبريان الأرمينية.

    كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني المرابطة في مواقع بقرية جويارخ المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي تقي بيكلي ويوسف جانلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي كردلر وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزكار ومهديلي المحتلتين لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي تارتار أغدام الأذربيجانيتين مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.

    AZERTAG.AZ :وحدات الاحتلال الأرميني يخرق وقف إطلاق النار 21 مرة
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