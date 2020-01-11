نحو ألفي سائح استقبلوا رأس السنة في نفطالان

نفطالان، 11 يناير، أذرتاج

تجلب نفطالان التي تحولت إلى أحد المراكز الدولية للسياحة الصحية والتي تزيد من شهرتها سنة لأخرى السياح ليس في الموسم الصيفي فقط بل وخلال أشهر الشتاء الباردة أيضا.

أفادت أذرتاج أن حوالي ألفي سائح وافد فضلوا استقبال رأس السنة وقضاء أيام العطلة التالية في مدينة المنتجع هذه .

وسجل ارتفاع في عدد السياح المحليين والأجانب الذين توجهوا إلى نفطالان بمناسبة عيد 31 ديسمبر يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة الجديدة قياسا إلى السنوات السابقة.

ونظمت لدى منتجعات نفطالان فعاليات مختلفة وبرامج ترفيهية شتى للسياح بجانب تنظيم جولات سياحية جهوية لهم.