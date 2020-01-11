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    سياسة


    أستاذ جامعة السوربون: مماطلة حل صراع قراباغ الجبلي لا تعِد أرمينيا بشيء
    "مسائل حرمة الحدود الدولية مهمة للغاية"

    ١١.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٦]

    باريس، 11 يناير، أذرتاج

    قال كسافيه ريشه إن مماطلة حل صراع قراباغ الجبلي لا تعِد أي بلد للمنطقة خاصة أرمينيا بشيء حسن.

    أفادت أذرتاج عن ريشه أستاذ جامعة السوربون الفرنسية قوله في تصريح له للوكالة إنه شارك في اجتماعات عقدها مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في فرنسا بممثلي مراكز الفكر الرائدة الفرنسية ومناقشات مثمرة حول مكانة أذربيجان في جنوب القوقاز وكذلك علاقاتها مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عموما ضمن المسائل ذات الأهمية البالغة والملحة.

    واكد ريشه أن المشاركين في تلك الاجتماعات قد وجدوا ردا على أسئلتهم عن صراع قراباغ الجبلي أيضا.

    وأضاف أستاذ جامعة السوربون أن سؤال طرح في أحد الاجتماعات المنعقدة واهتممت أنا الآخر بجواب ذلك السؤال وكان مفاده "ماذا حصلت عليه أرمينيا بصراع قراباغ الجبلي؟" واستنتجت مناقشات إلى رد بسيط وهو "لا شيء": "اعتقد أن المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك الوسيطة في حل النزاع عليهم أن يزيدوا من جهودهم الرامية إلى حل النزاع ومن الضروري إنهاء الاحتلال بمعالجة النزاع سلميا. وكان من المهم جدا ما طرح في المناقشات من مسائل حرمة الحدود الدولية."

    AZERTAG.AZ :أستاذ جامعة السوربون: مماطلة حل صراع قراباغ الجبلي لا تعِد أرمينيا بشيء
    "مسائل حرمة الحدود الدولية مهمة للغاية"
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    أستاذ جامعة السوربون: مماطلة حل صراع قراباغ الجبلي لا تعِد أرمينيا بشيء "مسائل حرمة الحدود الدولية مهمة للغاية"