باكو، 11 يناير (أذرتاج). بعث رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان ھیثم بن طارق بن تیمور سلطان عمان أعرب فیھا باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللأسرة الكریمة وللشعب العماني بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعید رحمه الله تعالى وطیب ثراه.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني ينعى السلطان العماني قابوس بن سعيد

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