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    اقتصاد


    رئيس البنك المركزي: نسعى إلى إبقاء التضخم المالي عند 4 في المائة

    ١١.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 11 يناير، أذرتاج

    قال ائلمان رستموف إن نسعى إلى إبقاء التضخم المالي عند مستوى 4 في المائة وتعزيزه.

    أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع / أرباب العمل الأذربيجانية ورواد العمل ورؤساء البنوك إن احتفاظ استقرار الاقتصاد الكلي مهمة من المهام الرئيسية للبنك المركزي وإن التضخم المالي الأدنى وتوقعات الحكومة بالتضخم المالي وهدف البنك المركزي في التضخم المالي حوالي 4 في المائة وذلك يتيح بزيادة الإيرادات الحقيقية حيث أن مستوى التضخم المالي يدعم دعما مهما للغاية للدينامية الاقتصادية والتجارة والأعمال وبيئة الاستثمارات.

    AZERTAG.AZ :رئيس البنك المركزي: نسعى إلى إبقاء التضخم المالي عند 4 في المائة
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