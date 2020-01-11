الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء الطرق البرية في محافظة أقصو
AzerTAg.az
١١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
باكو، 11 يناير، أذرتاج
وقع الرئيس إلهام علييف في 10 يناير على مرسوم في التدابير الرامية إلى بناء الطرق البرية بمحافظة أقصو.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 4ر17 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2020م الى الوكالة الحكومية للطرق البرية لبناء الطرق البرية الواصلة بين أقصو وأق أرخ ورحيملي وقراداغ التي تمر بـ9 مناطق سكنية يقطنها 6 آلاف نسمة بمحافظة أقصو.
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