  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء الطرق البرية في محافظة أقصو

    ١١.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]

    باكو، 11 يناير، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في 10 يناير على مرسوم في التدابير الرامية إلى بناء الطرق البرية بمحافظة أقصو.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 4ر17 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2020م الى الوكالة الحكومية للطرق البرية لبناء الطرق البرية الواصلة بين أقصو وأق أرخ ورحيملي وقراداغ التي تمر بـ9 مناطق سكنية يقطنها 6 آلاف نسمة بمحافظة أقصو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء الطرق البرية في محافظة أقصو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٣]
    رئيس البنك المركزي: احتياطات النقد الأجنبي تزيد عن 51 مليار دولار
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٤]
    "مصدر" الإماراتية و"أكوا باور" السعودية تنفذان مشروعي الطاقة الرياحية والشمسية في أذربيجان
    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٤]
    الجمارك تكشف أصناف المنتجات الموردة إلى البلد هذا العام
    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٣]
    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر
    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء الطرق البرية في محافظة أقصو