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    تركمانستان قائمة الدول الأقل سعرًا للبنزين

    ١٢.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:٤٣]

    عشق آباد، 12 يناير (أذرتاج).

    صادق رئيس تركمانستان على اسعار المحروقات المستهلكة محليا لعام 2020.

    افادت وكالة أذرتاج ان تركمانستان تحتل المرتبة الثامنة في العالم ضمن قائمة الاقل سعرا للبنزين بنحو 1.5 مانات تركماني (اي 0.43 دولار) لسعر سعر لتر البنزين، حسب مؤشرات عام 2019. وتأتي تركمانستان بهذا المؤشر في المكان الاول ضمن رابطة الدول المستقلة.

    تشكل المنتجات البترولية اهم حصة في الصادرات التركمانستانية. بناء على بيانات لجنة الاحصاء التركمانستانية، صدر البلد مليونين و533.7 ألف طن من المنتجات البترولية المختلفة خلال اشهر يناير – اكتوبر لعام 2019.

    في يوليو العام الماضي بدأ البلد في تصدير البنزين الاصطناعي ذي الجودة العالية والصديق للبيئة. وتم نقل 48.8 ألف طن من المنتج بقيمة اجمالية بلغت 23.6 مليون دولار امريكي.

    إلاهه احمدوفا

    المراسلة الخاصة لأذرتاج

    عشق آباد

    AZERTAG.AZ :تركمانستان قائمة الدول الأقل سعرًا للبنزين
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