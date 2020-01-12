وزيرة جورجية: إحلال السلام في المنطقة بالغ الاهمية بالنسبة لجورجيا لجورجيا علاقات سياحية مع ايران والعراق ايضا

تبيليسي، 12 يناير (أذرتاج).

نقوم بتحليل آخر تطورات الاوضاع في المنطقة، لاسيما الوضع الاخير بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، ونستعرض المخاطر المحتملة أمام جورجيا. وإحلال الاسلام في المنطقة بالغ الاهمية بالنسبة لجورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورناوا.

تقول الوزيرة ان الاحداث الاخيرة في المنطقة تهديد خطير للامن والتنمية الاقتصادية. تتابع الحكومة الجورجية عن كثب كل ما يجري في المنطقة من الاحداث. وتثق في ان يجد المجتمع الدولي مخرجا للحل السلمي للتوتر بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.

وشددت على ان النزاع القائم بين الولايات المتحدة الامريكية وايران لم يؤثر تأثيرا قويا الى درجة ما في الاقتصاد الجورجي بعد.

يجب الذكر ان جورجيا تستقبل آلاف السياح كل عام من ايران والعراق.

يشار الى ان العلاقات الدبلوماسية بين جورجيا وايران انشئت في 15 مايو عام 1992.

منذ هذا الوقت تنمو العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافية والسياحية والتعليمية وفي الاستثمارات المتبادلة.

بناء على بيانات لجنة الاحصاء الوطنية الجورجية، كان حجم التبادل التجاري بين جورجيا وايران عام 2018 251.9 مليون دولار بعد زيادته بنسبة 38.7 في المائة.

بناء على ارقام الادارة السياحية الوطنية، استقبلت جورجيا 291 الف و100 سائح من ايران عام 2018 بينما بلغ عددهم 132 الف و800 سائح ايراني خلال 11 شهرا عام 2019.

اما العلاقات الدبلوماسية بين جورجيا والعراق فانشئت في 18 سبتمبر عام 2007.

واستقبلت جورجيا 2100 سائح من العراق عام 2018 بينما وصل عددهم الى 1600 سائح خلال 11 شهرا لعام 2019.

خطائي عزيزوف

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تبيليسي