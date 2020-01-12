الإيسيسكو تدعم غينيا لتسجيل مواقعها التاريخية على قائمة التراث

باكو، 12 يناير (أذرتاج).

التقى الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سنوسي بانتانا سو، وزير الثقافة والتراث والرياضة الغيني، حيث بحثا تطوير التعاون بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة الغينية، خصوصا فيما يتعلق بالتراث والمواقع التاريخية في غينيا.

وخلال اللقاء جرى الحديث عن أهمية تسجيل المواقع التاريخية في غينيا على قائمة التراث في العالم الإسلامي، حيث حققت الإيسيسكو إنجازا كبيرا بتسجيل 132 موقعا في 17 دولة على القائمة، وتم الاتفاق على تسجيل عدد من المواقع التاريخية الغينية على القائمة، وتقديم دورة تكوينية للمسؤولين الفنيين عن إعداد وتقديم ملفات التسجيل على قائمة الإيسيسكو واليونسكو.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن المنظمة ستقدم الدعم لترميم وصيانة المواقع التراثية المهددة بالخطر في غينيا، بما تملكه من خبرات فنية في هذا المجال، وللقيام بدورها في مساعدة الدول الأعضاء على حماية تراثها الثقافي، وصيانته ليظل إرثا حضاريا للأجيال القادمة، ويسهم في التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء وعد وزير الثقافة الغيني بإهداء عدد من التحف الفنية، التي تُبرز الإبداع الثقافي والحضاري في غينيا، لعرضها في مقر الإيسيسكو بالرباط.