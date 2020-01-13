الاحتلال الأرميني يواظب على انتهاك الهدنة على طول خط الجبهة

باكو، 13 يناير، أذرتاج

واظبت وحدات الاحتلال الأرميني على انتهاك الهدنة على طول خط الجبهة حيث خرقت نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط التماس 24 مرة خلال اليوم باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

أفادت وزارة الدفاع في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قريتي قيزيل حاجيلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في بركابر ومرتفعات بمحافظة إيجيفان الأرمينية فيما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية زمانلي ومرتفعات بمحافظة جدابيك الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في مرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الارمينية.

كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني المرابطة في مواقع بقرية تقي بيكلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قراخان بيكلي وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.

وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب المطامع الأرضية للأخيرة على أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأقجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار التفاوض بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمفاوضات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.