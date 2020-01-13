تساقط أول ثلج على مدينة نخجوان

نخجوان، 13 يناير، أذرتاج

تساقط اول ثلج على مدينة نخجوان ابتداء من ساعات ليلة من يوم 13 يناير.

أفاد مكتب أذرتاج في نخجوان أن تساقط الثلوج يلاحظ في محافظات الجمهورية ذات الحكم الذاتي أيضا حيث تساقط الثلوج على قرى جبلية بمحافظتي شاهبوز وأوردوباد منذ مساء الأمس.

وتسيطر حاليا على أراضي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الباردة والممطرة.

يذكر أن اول ثلج عام 2018م تساقط على أراضي نخجوان في 28 ديسمبر وفي 2017م في 7 ديسمبر وفي 2016م في 26 أكتوبر.