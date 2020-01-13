سومغايت يواصل استعداداته الشتوية في تركيا

سومغايت، 13 يناير، أذرتاج

أطلق نادي سومغايت لكرة القدم مرحلة ثانية من استعداداته الشتوية للنصف الثاني من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد النادي في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أن المرحلة الأولى من استعدادات النادي نظمت داخل البلد إلى العاشر من يناير وتنطلق المرحلة الثانية ابتداء من 12 يناير حتى 26 يناير في تركيا بمنطقة لاره لولاية انطاليا التركية.

ويخطط سومغايت يتنافس وديا ضمن الاستعدادات التركية مع كابوسوار الهنغاري في 14 يناير وبوليتيخنيكا إياشي الروماني في 17 يناير وأركا البولندي في 21 يناير.