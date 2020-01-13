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    اقتصاد


    هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية الشهر السابق

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٤]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال ديسمبر العام السابق.

    أفادت الجمارك في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال الشهر الماضي 402 مليون و284 ألف مانات.

    وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة 110 مليون و653 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة 268 مليون و995 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 18 مليونا و780 ألف مانات وضريبة الطرق 3 ملايين و855 ألف مانات.

     

    AZERTAG.AZ :هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية الشهر السابق
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