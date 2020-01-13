روما تستضيف الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان وإيطاليا

باكو، 13 يناير، أذرتاج

تستضيف روما الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان وإيطاليا في 14 يناير الجاري.

أفادت وزارة الطاقة في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أن الاجتماع المرتقب يشارك فيه وفدي الطرفين برئاسة الرئيسين المشاركين وزير الطاقة برويز شاهبازوف ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مانليو دي ستيفانو.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس مسائل التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة واللوجستية والبنية التحتية والزراعة والثقافة والسياحة ويبحث الجانبان إمكانات الاستثمار في كلا البلدين وآفاقه بحضور مؤسسات وجهات ذات الصلة فيهما.