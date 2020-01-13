هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية العام السابق

باكو، 13 يناير، أذرتاج

كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال عام 2019م السابق.

أفادت الجمارك في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال العام الماضي 4 مليارات و408 مليون و623 ألف مانات.

وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة مليارا و109 مليون و476 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة 3 مليارات و4 ملايين و80 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 249 مليون و631 ألف مانات وضريبة الطرق 45 مليونا و429 ألف مانات.