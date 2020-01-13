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    لجنة الانتخابات تطلق فعاليات مركز الإعلام المستقل

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٠]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    أطلقت للجنة المركزية للانتخابات فعاليات مركز الإعلام المستقل "الانتخابات 2020م" بمناسبة الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 9 فبراير العام الجاري من اجل تسهيل فعاليات مشاركين في عملية الانتخابات من مختلف الفئات وتقديم دعم شامل لهم وكذلك إطلاع المجتمع على معلومات مفصلة وشاملة.

    أفادت اللجنة في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أن رئيس اللجنة مظاهر بناهوف برفقة أعضاء اللجنة دشن في 13 يناير اليوم مركز الإعلام المستقل لدى فندق هيلتون بالعاصمة باكو واهتم بناهوف بالظروف المهيأة لدى المركز ووجه توصيات لزيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

    ويعمل المركز دون فاصلة خلال فترة الانتخابات البرلمانية وفيه كل الظروف الملائمة من اجل عقد مؤتمرات صحفية والإدلاء بتصاريح.

    كما أطلقت اللجنة موقع مركز الإعلام المستقل على العنوان / www.secki-2020.az / باللغات الأذربيجانية والروسية والإنكليزية الذي ينشر معلومات وأنباء حول سير الانتخابات والحملات الانتخابية وآراء مسؤولين ومفوضين للمرشحين وخبراء وبيانات وتصريحات تصدر عنهم وكذلك صورا ومقاطع فيديو حول الانتخابات.

    ومركز الإعلام المستقل ناشط في قاعة ONYX بفندق هيلتون وهاتفه +994125655031 مع عنوان البريد الإلكتروني [email protected].

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات تطلق فعاليات مركز الإعلام المستقل
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