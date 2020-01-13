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    وزيرا الخارجية التركي والروسي يجتمعان في موسكو

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    يلتقي وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو 13 يناير اليوم.

    أفادت وكالة تاس في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه أن اليوم من المتوقع أن يتباحث وزيرا الدفاع التركي والروسي في مواضيع الأوضاع الحالية في ليبيا وسورية والشرق الأوسط.

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية التركي والروسي يجتمعان في موسكو
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