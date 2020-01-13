رئيس اللجنة المركزية: كل الظروف اللازمة متوفرة لالتقاء المرشحين بناخبيهم
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
باكو، 13 يناير، أذرتاج
كل الظروف اللازمة متوفرة من اجل التقاء المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في أذربيجان 9 فبراير بناخبيهم.
أفادت أذرتاج عن مظاهر بناهوف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات قوله إن اللجنة خصصت أماكن لاجتماع المرشحين مع الناخبين لدى جميع الدوائر الانتخابية: "فتشت اللجنة تلك الأماكن وخصصت أماكن مفتوحة ومغلقة وفقا لمتطلبات القانون في الانتخابات وقد نشرت قائمتها في وسائل الإعلام الجماهيرية وسخرت للمرشحين ليجتمعوا مع الناخبين فيها.
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