رئيس اللجنة المركزية: كل الظروف اللازمة متوفرة لالتقاء المرشحين بناخبيهم

باكو، 13 يناير، أذرتاج

كل الظروف اللازمة متوفرة من اجل التقاء المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في أذربيجان 9 فبراير بناخبيهم.

أفادت أذرتاج عن مظاهر بناهوف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات قوله إن اللجنة خصصت أماكن لاجتماع المرشحين مع الناخبين لدى جميع الدوائر الانتخابية: "فتشت اللجنة تلك الأماكن وخصصت أماكن مفتوحة ومغلقة وفقا لمتطلبات القانون في الانتخابات وقد نشرت قائمتها في وسائل الإعلام الجماهيرية وسخرت للمرشحين ليجتمعوا مع الناخبين فيها.