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    رئيس اللجنة المركزية: كل الظروف اللازمة متوفرة لالتقاء المرشحين بناخبيهم

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    كل الظروف اللازمة متوفرة من اجل التقاء المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في أذربيجان 9 فبراير بناخبيهم.

    أفادت أذرتاج عن مظاهر بناهوف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات قوله إن اللجنة خصصت أماكن لاجتماع المرشحين مع الناخبين لدى جميع الدوائر الانتخابية: "فتشت اللجنة تلك الأماكن وخصصت أماكن مفتوحة ومغلقة وفقا لمتطلبات القانون في الانتخابات وقد نشرت قائمتها في وسائل الإعلام الجماهيرية وسخرت للمرشحين ليجتمعوا مع الناخبين فيها.

    AZERTAG.AZ :رئيس اللجنة المركزية: كل الظروف اللازمة متوفرة لالتقاء المرشحين بناخبيهم
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