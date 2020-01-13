باكو، 13 يناير (أذرتاج). عقد اليوم في الثالث عشر من يناير اجتماع مكرس لنتائج العام 2019، تحت إشراف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

AZERTAG.AZ : اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده