  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 13 يناير (أذرتاج).

    عقد اليوم في الثالث عشر من يناير اجتماع مكرس لنتائج العام 2019، تحت إشراف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    AZERTAG.AZ :اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٩.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" والرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"
    ٠١.٠١.٢٠٢٠ [٠٠:٠٢]
    الرئيس الأذربيجاني يهنئ يوم تضامن الاذربيجانيين في العالم وعيد رأس السنة
    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٣]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال البناء في حديقة بباكو
    ٢٩.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٠]
    الرئيس علييف يحضر حفل تشغيل محطة "مشفق" الكهربائية الفرعية
    اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف