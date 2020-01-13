اجتماع مكرس لنتائج العام 2019 تحت إشراف الرئيس إلهام علييف
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٥٠]
باكو، 13 يناير (أذرتاج).
عقد اليوم في الثالث عشر من يناير اجتماع مكرس لنتائج العام 2019، تحت إشراف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
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