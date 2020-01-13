سكة حديد نخجوان تكشف عن حجم نقل الركاب والشحن عام 2019م
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٧]
نخجوان، 13 يناير، أذرتاج
نقلت شركة سكة حديد نخجوان خلال عام 2019م 283 ألف و497 طن من الشحنات المختلفة.
أفادت أذرتاج أن سكة حديد نخجوان عقدت اليوم اجتماعا لنتائج عام 2019م والمهام المنوطة للعام الحالي. وقيل في الاجتماع إن سكة حديد الجمهورية ذات الحكم الذاتي نقلت 158 ألف و875 راكب و181 ألف و742 كغ من البريد والطرود البريدية وسائر الأمتعة.
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