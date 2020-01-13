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    سماكة الجليد في بحيرة مارال جول 20 سم

    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٣]

    كنجة، 13 يناير (أذرتاج).

    بدأ تساقط الثلوج في بحيرتي جويجول ومارال جول غرب الجمهورية ابتداء من ليلة الثانية عشر من يناير.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان سماكة الثلوج في مارال جول وصلت الى 25-30 سم.

    كما تم قياس سماكة الطبقة الجليدية في البحيرة. حاليا تبلغ سماكة الجليد في مارال جول 20 سم وفي وسط البحيرة 25-30 سم.

    AZERTAG.AZ :سماكة الجليد في بحيرة مارال جول 20 سم
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