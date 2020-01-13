"الخطوط القطرية" تبدأ رحلات الى كازاخستان
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]
نور سلطان، 12 يناير (أذرتاج).
ستيسر الخطوط الجوية القطرية رحلات الى مدينة نور سلطان الكازاخستانية ابتداء من 30 مارس. ومن الأول من ابريل ستبدأ الشركة تسيير رحلات بين الدوحة وآلماتي أيضا.
أفادت مراسلة أذرتاج ان الرحلات الجوية المباشرة الى نور سلطان ستنظم مرتين في الأسبوع بطائرة بوينغ 787 (دريملاينر) والى آلماتي 4 مرات في الأسبوع. سيبدأ بيع التذاكر من 16 يناير.
ان فتح الرحلات المباشرة سيسمح للركاب بالسفر الى 160 اتجاه.
إلاهه احمدوفا
المراسلة الخاصة لأذرتاج
نور سلطان
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