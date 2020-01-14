وحدات الاحتلال الأرميني تواصل انتهاك وقف إطلاق النار

باكو، 14 يناير، أذرتاج

تواصل وحدات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم وباستخدام الرشاشات وبنادق القنص.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قريتي قوشجي أيريم وقيزيل حاجيلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في قرية فوسكيفان ومرتفعات بمحافظة نويَمْبريان الأرمينية وقرية بركابر بمحافظة إيجيفان الأرمينية فيما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني بمرتفعات لمحافظة جدابيك الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في مرتفعات لمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية.

كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في قريتي كنكرلي ومرزيلي المحتلتين لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قراخان بيكلي وقورقان وكردلر المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية.