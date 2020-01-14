الرئيس إلهام علييف: إرادة الشعب الأذربيجاني ضامن رئيس للاستقرار في أذربيجان

باكو، 14 يناير، أذرتاج

كنا خلال العام طوله نجد تفاقم حدة التوتر في الأماكن المختلفة من الاصطدامات الدموية والحروب حتى تظاهرات احتجاج جماعية وعنف الشرطة وانتهاك حقوق الإنسان انتهاكا صارخا ونقض القيم الديمقراطية كدنا لاحظنا كل هذا في جميع بقع العالم حيث تتصاعد حدة التوتر في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومساحة الاتحاد السوفييتي السابق ومنطقتنا والشرق الأوسط والعالم قاطبة واما أذربيجان فتواصل تنميتها باعتبارها مكانا للاستقرار وضامن الاستقرار في أذربيجان هو الشعب الأذربيجاني وإرادة الشعب الأذربيجاني ضامن رئيس للاستقرار في أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إن "الدعم المقدم من جاب الشعب الينا والإشادة بسياستنا يشجعنا تشجيعا أكثر وفي الوقت ذاته يضمن الاستقرار في البلد سياسيا واقتصاديا. وعندما ينقض الاستقرار تحدث في البلدان أزمات وتطورات فوضوية وتتعرض البلاد لاضرار كبيرة. وقد شهدنا ذلك في تاريخنا أوائل 1990م خلال نقض الاستقرار في أذربيجان وكان البلد في الازمة وقد عانينا من خسائر كبيرة. ولكن أذربيجان تعيش في ظروف مستقرة منذ 26 سنة وقضى البلد طريقا تنمويا كبيرا خلال هذه السنوات. ويمكنني القول بان بلدنا قد قضى طريقا تنمويا يعادل قرنًا واليوم تحتل أذربيجان مكانها في مصاف البلدان القوية على نطاق العالم."