الرئيس: نتائج محرزة في مجال الاقتصاد العام المنصرم مرضية

باكو، 14 يناير، أذرتاج

تحققت نتائج إيجابية كبيرة في المجال الاقتصادي العام المنصرم وتشير هذه النتائج إلى أن سياستنا سياسة مدروسة واعتبر أن أذربيجان نفذت بنجاح جميع المهام المنوطة في مجال الاقتصاد عام 2019م.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إن "الأرقام كفانا القول عند النظر إليها بان عام 2019م كان ناجحا بالنسبة لبلدنا من حيث التنمية الاقتصادية. وادرج البنك الدولي أذربيجان في قائمة البلدان الـ20 الأكثر تنفيذا للإصلاحات وذلك انجاز كبير. ويدل ذلك على أن الإصلاحات الجذرية المنفذة في بلدنا مقبولة بالتقدير والثناء من جانب المؤسسات الدولية الرائدة. ويسعني القول بأن عام 2019م كان ككل عام الإصلاحات في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماعية وكذلك الإصلاحات في مجالي الكوادر والهيكلية. وتمكن هذه الإصلاحات من مزيد من تنميتنا الناجحة ومن ضمنها مقاس النمو الاقتصادي بأرقام أكبر".

وأضاف الرئيس إلهام علييف "إنني اعتقد أن النتائج المحرزة في مجال الاقتصاد العام المنصرم مرضية وبذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2 في المائة وهذه نتيجة طيبة خاصة لنأخذ في الحسبان أن النمو المذكور في القطاع غير النفطي بلغ 5ر3 في المائة. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5ر1 في المائة مقابل ارتفاع الإنتاج الصناعي في مجرد القطاع غير النفطي بنسبة 14 في المائة وذلك مظهر الاعمال المنفذة في مال الصناعة خلال السنوات الأخيرة. ونما الإنتاج الصناعي في أذربيجان على حساب أموال الدولة والقطاع الخاص على حد سواء. وإنني متأكد من استدامة هذا النمو لاحقا أيضا."