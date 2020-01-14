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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: قدراتنا الدولية تتزايد سنة بعد سنة

    ١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٤١]

    باكو، 14 يناير، أذرتاج

    مواقعنا الدولية قد زادت تعززا العام الماضي ونظمت في أذربيجان عدة فعاليات دولية وهذه الفعاليات تعكس عن موقع بلدنا عبر العالم بجانب تعزيزه وتشتهر أذربيجان على الساحة العالمية بصفتها شريكا موثوقا فيه وقدراتنا الدولية تتزايد سنة بعد سنة.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إن رؤساء أكثر من 40 دولة وحكومة زاروا البلد خلال العام المنصرم للمشاركة في الفعاليات الثنائية والدولية مفيدا "إنني عقدت عددا كثيرا من اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات المجاورة لنا وهي مهمة جدا. ولأنني اعتبر أن إقامة العلاقات مع الجيران ينبغي لها أن تكون أولوية بالنسبة لكل بلد. ولأذربيجان علاقات متشكلة على أساس المصالح المتبادلة والوثيقة جدا مع جيرانها. وهذه العلاقات تعززت مزيدا خلال العام الماضي. وفي الوقت ذاته، تعكس زيارة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أذربيجان العام الماضي عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان أيضا. وقد ساهمت هذه الزيارة مساهمة كبيرة في هذه العلاقات. كما تعرفون نعمل حاليا مع الاتحاد الأوروبي سويا على اتفاقية جديدة وآمل في عودة هذه الأعمال بنتائج."

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: قدراتنا الدولية تتزايد سنة بعد سنة
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