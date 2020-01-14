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    حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية من مواد البيتومين

    ١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٦]

    باكو، 14 يناير، أذرتاج

    صدرت من أذربيجان خلال عام 2019م 30 مليونا و837 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 14 مليارا و1ر814 مليون دولار أمريكي.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن البلد صدر خلال 2018م 29 مليونا و3ر498 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية بتكلفة وصلت إلى 15 مليارا و4ر719 مليون دولار.

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