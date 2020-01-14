الجمارك تكشف حجم المنتجات النفطية المصدرة من البلد عام 2019م

باكو، 14 يناير، أذرتاج

كشفت هيئة الجمارك عن حجم المنتجات النفطية المصدرة من البلد خلال عام 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن البلد صدر خلال 2019م 7ر979 ألف طن من المنتجات النفطية بقيمة 7ر462 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت خلال 2018م مليونا و1ر15 ألف طن من المنتجات النفطية بقيمة 6ر520 مليون دولار.