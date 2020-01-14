باكو، 14 يناير، أذرتاج كشفت هيئة الجمارك عن حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان خلال عام 2019م الماضي. أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن البلد صدر خلال 2019م 12 مليارا و4ر537 مليون طن من الغاز الطبيعي بقيمة مليارين و8ر366 مليون دولار. يذكر أن أذربيجان صدرت خلال 2018م 7 مليارات و900 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة مليار و3ر499 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : الجمارك تكشف حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان عام 2019م

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