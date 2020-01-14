الرئيس إلهام علييف: التضخم المالي كان عند مجرد 6ر2 في المائة العام المنصرم

باكو، 14 يناير، أذرتاج

كان الوضع الاقتصادي الكلي خلال العام الماضي مستقرا وكان التضخم المالي عند مجرد 6ر2 في المائة على الرغم من تنفيذ حزمة اجتماعية كبيرة جدا. وقد تحدثت عن ذلك وفي الوقت ذاته وفرت أموال كبيرة لاستعادة القروض المتعثرة ورغم ذلك بقي التضخم المالي في مستوى منخفض جدا.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إن التدابير الإضافية ستتخذ هذا العام أيضا من اجل احتفاظ استقرار الوضع الاقتصادي الكلي مبلغا أن البنك المركزي زاد من احتياطيات النقد الأجنبي خلال عام 2019م: "معلومات متوفرة لديّ تشير إلى إيرادات قدرها 630 مليون دولار ويملك البنك المركزي عموما احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 2ر6 مليارات دولار وقد وسعت مهام البنك المركزي العام الماضي."