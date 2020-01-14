رئيس الأركان العامة الاذربيجانية يحضر الاجتماع في مقر الناتو

باكو، 14 يناير (أذرتاج).

شارك رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأذربيجانية نائب وزير الدفاع الجنرال نجم الدين صديكوف في 14 يناير في اجتماع رؤساء الأركان العامة في صيغة "الدعم الحازم" في مقر الناتو ببروكسل.

أفادت وكالة أذرتاج انه أجريت في الاجتماع مناقشات حول الوضع الحالي لبعثة "الدعم الحازم" للناتو في أفغانستان واتخذ قرارات ذات الصلة حول تطور البعثة المقبل.