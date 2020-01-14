الجمارك تكشف حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال 2019م

باكو، 14 يناير، أذرتاج

كشفت هيئة الجمارك عن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال عام 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن البلد صدر خلال 2019م 5ر628 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 8ر605 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت خلال 2018م 621 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 6ر559 مليون دولار.