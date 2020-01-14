الإمارات واليابان توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة

باكو، 14 يناير (اذرتاج).

شهد محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان، أمس الاثنين، في أبوظبي، توقيع اتفاقية للتعاون الإماراتي ـ الياباني في مجال الطاقة بين المجلس الأعلى للبترول، ممثلا بشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"وكالة الموارد الطبيعية والطاقة" اليابانية.

وقع الاتفاقية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها وماكيهارا هيكي وزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني.

ووفقا لشروط الاتفاقية الجديدة ــ التي تمتد إلى ثلاث سنوات ــ تستطيع " أدنوك "تخزين النفط الخام في مرافق يابانية وبيعه لعملائها، على أن توفر كميات محددة منه للسوق اليابانية في حال حصول نقص في إمدادات النفط في اليابان.

يذكر أن اليابان تعد أكبر مستورد عالمي لمنتجات النفط والغاز من "أدنوك" حيث تقوم باستيراد ما يقرب من 25% من نفطها الخام من دولة الإمارات..

وتمتلك أدنوك سجلاً حافلاً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات نفط وغاز يابانية تغطي سلسلة القيمة الكاملة للنفط والغاز، ما يجعلها شريكاً موثوقاً في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة لأكثر من أربعة عقود.

وفي السنوات الأخيرة تعززت التجارة بين دولة الإمارات واليابان حيث تشير أحدث الأرقام إلى أن اليابان صدرت سلعا إلى دولة الإمارات بقيمة تقريبية تبلغ 7.9 مليار دولار، في حين استوردت بضائع من الإمارات بقيمة تقريبية بلغت 27.5 مليار دولار في عام 2018.

مصدر: يونا