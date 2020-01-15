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    اقتصاد


    رئيس أذربيجان: سنشغل مشروع تاب في موعده المحدد هذا العام

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    سنحتفل أيضاً بتشغيل مشروع تاب في موعده المحدد في هذا العام.

    افادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف صرح بذلك في الاجتماع المكرس لنتائج عام 2019.

    قال رئيس الجمهورية إنه تم تشغيل خط أنابيب الغاز تاناب في العام الماضي: "أعتقد أن هذا إنجاز تاريخي. لأن تاناب هو جزء رئيسي من ممر الغاز الجنوبي. تمت الموافقة على تطوير حقل "شاه دنيز - 2" للغاز والمكثفات بعد توقيع اتفاقية تاناب في عام 2012. لو لم يتم توقيع تاناب، فكان من المستحيل تطوير"شاه دنيز- 2" ولم نتمكن من الحصول على هذه الكمية الإضافية من الغاز. وكان قد يسبب هذا مشاكل كبيرة. لذلك، فإن توقيع اتفاقية تاناب والتشغيل المبكر لخط أنابيب الغاز وتوفير كبير للوسائط المحددة هما بالفعل نجاحنا التاريخي. يجري تنفيذ المشروع الرابع المتبقي من ممر الغاز الجنوبي بنجاح. لقد تجاوز مستوى التنفيذ لمشروع تاب الحد 90% . اني واثق من أننا سنحتفل بتشغيل مشروع تاب في هذا العام. "

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