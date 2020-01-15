  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    في العام الماضي، أنتج 1.5 مليون طن من التمر في إيران

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٠:٥‎٤]

    طهران، 15 يناير، أذرتاج

    في العام الماضي ، أنتجت إيران 1.5 مليون طن من التمر، أي بزيادة 20 % عما كان عام 2018.

    أفادت أذرتاج أن الطقس والجهود الجاهدة ساعدا للمزارعين على زيادة الغلة. لكن رئيس رابطة منتجي التمر الإيرانية رشيد فروخو قال إن تحديد أسعار التمر من قبل الحكومة وفرض القيود على الصادرات أثرت على أرباح المزارعين. في رأيه يجب أن تحدد الأسعار حسب الطلب والعرض في السوق. لا يسمح عرض المنتجات بكمية كبيرة في السوق بارتفاع الأسعار. انخفض دخل المزارعين عندما فرضت الحكومة حظراً على تصديرها لمنع ارتفاع الأسعار المحلية.

    ومع ذلك، تصدر إيران منتجاتها من التمر إلى الهند والدول الأوروبية وروسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى. في العام الماضي، تم تصدير التمر ب400 مليون دولار إلى الولايات المتحدة.

    رابل كتانوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    طهران

    AZERTAG.AZ :في العام الماضي، أنتج 1.5 مليون طن من التمر في إيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎١]
    لجنة من الإيسيسكو ومصر لإطلاق احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
    ١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
    الإمارات واليابان توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة
    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]
    "الخطوط القطرية" تبدأ رحلات الى كازاخستان
    ١٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
    وزيرا الخارجية التركي والروسي يجتمعان في موسكو
    في العام الماضي، أنتج 1.5 مليون طن من التمر في إيران