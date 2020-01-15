في العام الماضي، أنتج 1.5 مليون طن من التمر في إيران

طهران، 15 يناير، أذرتاج

في العام الماضي ، أنتجت إيران 1.5 مليون طن من التمر، أي بزيادة 20 % عما كان عام 2018.

أفادت أذرتاج أن الطقس والجهود الجاهدة ساعدا للمزارعين على زيادة الغلة. لكن رئيس رابطة منتجي التمر الإيرانية رشيد فروخو قال إن تحديد أسعار التمر من قبل الحكومة وفرض القيود على الصادرات أثرت على أرباح المزارعين. في رأيه يجب أن تحدد الأسعار حسب الطلب والعرض في السوق. لا يسمح عرض المنتجات بكمية كبيرة في السوق بارتفاع الأسعار. انخفض دخل المزارعين عندما فرضت الحكومة حظراً على تصديرها لمنع ارتفاع الأسعار المحلية.

ومع ذلك، تصدر إيران منتجاتها من التمر إلى الهند والدول الأوروبية وروسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى. في العام الماضي، تم تصدير التمر ب400 مليون دولار إلى الولايات المتحدة.

رابل كتانوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طهران