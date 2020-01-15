وزير الاقتصاد: إنشاء مجمع مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة قيد الدراسة

باكو، 15 يناير، أذرتاج

تظهر التحاليل الأولية أنه عند الحديث عن أسواق جديدة للصناعة التحويلية والاستثمار بشكل عام، علينا أن نوسع إمكانيات الوصول إلى أسواق بلدنا الذي يزيد عدد سكانه وكذلك يشهد زيادة تدفق السياح وكذلك الأسواق الأخرى مستفيدين من الاستقرار الاقتصادي السياسي الكلي الذي نشأ في أذربيجان. هذا الأمر ذو أهمية كبيرة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين. في المستقبل، نقوم بإعداد المقترحات لإبرام الاتفاقيات التجارية المناسبة لهذه الأسواق الجديدة - إما الاتفاقيات التجارية الحرة أو الاتفاقيات التجارية ذات الأنظمة الخاصة.

أفادت أذرتاج أن وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف صرح بذلك في الاجتماع المقام بإشراف الرئيس إلهام علييف حول نتائج عام 2019.

قال ميكائيل جباروف إنه على أساس تعليمات الرئيس الاذربيجاني بخصوص التسريع للاقتصاد غير النفطي والصادرات غير النفطية بشكل عام، بما في ذلك النمو الاقتصادي والاستثمارات الكبيرة والصغيرة تدرس مسألة إنشاء مجمع المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في الزراعة والمجموعات الزراعية وصناعة البتروكيماويات والاستثمارات الضخمة التي تم توظيفها في هذا المجال انطلاقاً من الإنجازات المحققة.

وأشار الوزير إلى أن "نعتقد أنه سيتم إجراء الأبحاث في سياحة الخدمات وصناعة الترفيه والنقل والخدمات اللوجستية التجارية وغيرها من مثل هذه المجموعات. سيوفر هذا فرصاً كبيرة لتنويع الصادرات، سواءاً كان في مكونات السلع أو جغرافيتها".