الرئيس إلهام علييف: لقد عزلنا أرمينيا عن مشاريع الطاقة والنقل ولا نخفي هذا أبداً

باكو، 15 يناير، أذرتاج

لقد عزلنا أرمينيا عن مشاريع الطاقة والنقل ولا نخفي هذا أبداً.

أفادت أذرتاج أن رئيس أذربيجان إلهام علييف قال هذه الكلمات في الاجتماع المكرس لنتائج عام 2019.

تنفذ أذربيجان مشاريع كبرى ذات أهمية عالمية. من بينها خطوط أنابيب النفط: باكو- نوفوروسيسك وباكو-سوبسا وباكو- تبيليسي- جيهان وأنابيب الغاز باكو- تبيليسي- أرضروم وأنابيب تاناب. سيتم تشغيل ممر الغاز الجنوبي هذا العام. تم تشغيل خط سكة حديد باكو- تبيليسي- قارس وتزيد أحجام حركة النقل على هذا الخط عاماً بعد عام. تعد سكة حديد باكو- تبيليسي- قارس جزءاً لا يتجزأ من ممر النقل بين الشرق والغرب. لقد نجحنا في تنفيذ هذا المشروع مع الدول المجاورة - تركيا وجورجيا. يجري العمل مع جارينا الآخرين - روسيا وإيران في ممر النقل بين الشمال والجنوب ويجري تنفيذ هذا المشروع بنجاح ويمكن القول إن هذا الممر يعمل فعلاً.

بالبساطة، يتم اتخاذ الخطوات التالية لجعل هذا الممر أكثر كفاءة. تمر مشاريع الطاقة والنقل الضخمة هذه التفافا لأرمينيا. إنها جيراننا، ولكن جيران أرمينيا أيضاً، باستثناء روسيا. وهذا يعني أننا بنينا علاقات مع جيراننا على أساس الصداقة والتعاون والإخلاص، وهذا هو السبب في أننا أنجزنا هذه المشاريع. تعامل أرمينيا مع جيرانها بازدراء منذ عدة قرون، تريد الاستيلاء على شيء ما عن جيرانها وتدعي على أراضيهم وتزور التاريخ وتزور الآثار التاريخية وتسعي لاستملاكها. الفرق في هذا.

لقد عزلنا أرمينيا عن مشاريع الطاقة والنقل هذه ولا نخفي هذا أبداً لقد قلت قبل بضع سنوات إننا سنعزل أرمينيا عن جميع المشاريع المهمة التي يتم تنفيذها بمشاركتنا في المنطقة ونحن دائماً صادقون في كلامنا. نتيجة لجهودنا، أرمينيا اليوم في طريق مسدود سياسياً واقتصادياً واستثمارياً للطاقة والنقل. سيستمر هذا حتى تغادر أراضينا. لذا، إذا أرادت القيادة الأرمنية المقارنة بين أرمينيا وأذربيجان على أساس معلومات كاذبة، فدعوهم يفكرون جيداً. لأن، اذا قلنا بالمصطلح الرياضي، وأذربيجان في الدوري الممتاز وأرمينيا في الدوري الثالث وسيزيد هذا الفرق مع مرور الوقت.