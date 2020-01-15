ماكجريجور اعترف بتناوله الكحول خلال فترة استعداده للمباراة مع نورمحمدوف

باكو، 15 يناير (أذرتاج).

تناول البطل السابق لبطولة اتحاد الفنون القتالية المختلطة (UFC) في فئتين للوزن كونور ماكجريجور من أيرلندا المشروبات الكحولية خلال فترة استعداده للقتال ضد الروسي الداغستاني حبيب نورمحمدوف. نشرت بوابة MMA Junkieالمعلومات عن هذا.

جرت المباراة بين ماكجريجور ونورمحمدوف في خريف عام 2018 وانتهت بفوز المقاتل الداغستاني الروسي بفضل التقنية المعقدة التي استخدمها.

قال المقاتل الإيرلندي: "لقد كنت أشرب الخمر قبل أسبوع كامل من القتال ضد نورمحمدوف. لقد ارتكبت خطأ. لكن لدي شجاعة للاعتراف بها ولتصحيح خطئي. ربما لم أكن مثالياً ولكنني قريب جداً من ذلك. "

أفادت وكالة أذرتاج أن ماكجريجور الذي عمره 31 عاماً يعد من أحد أكثر المقاتلين شعبية في UFC. لقد فاز في 21 قتال (18 قبل حينه) من اصل 25 مباراة مختلطة وخسر 4 مبارات. فاز الأيرلندي بلقب أول بطل لاتحاد الفنون القتالية المختلطة (UFC) في عام 2015. في وقت لاحق، استحق ماكجريجور لقب أول مقاتل في مختلف فئات الوزن (نصف الخفيفة وخفيفة الوزن) بمثابة رياضي يحمل لقبين.

سيخوض ماكجريجور قتاله القادم في 19 يناير ضد الأمريكي دونالد سيرون. سينظم القتال الفردي في لاس فيغاس في بطولة UFC 246.