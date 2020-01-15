الرئيس: أذربيجان تحتل المركز الأول في رابطة الدول المستقلة حسب احتياطي النقد الأجنبي للفرد

باكو، 15 يناير، أذرتاج

احتياطينا للنقد الأجنبي ازداد قدر 4ر6 مليارات دولار لتصل إلى رقم قياسي 51 مليار دولار.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إنني "يجب أن أبلغ أن أذربيجان تحتل المركز الأول في مساحة رابطة الدول المستقلة حسب احتياطي النقد الأجنبي للفرد. ويشكل الفائض الإيجابي للتبادل التجاري الخارجي 6 مليارات دولار وذلك مؤشر طيب جدا. ويسعني القول بأن معظم بلدان العالم تعاني من فائض سلبي في التبادل التجاري الخارجي ولكنه إيجابي لدينا وهذا دون شك يخدم لإبقاء سعر صرف المانات مستقرا وكذلك استقرار الوضع الاقتصادي الكلي ككل وبذلك فإن النتائج المحرزة في المجال الاقتصادي تصدق بأرقام ملموسة مرة أخرى على أن سياستنا مدروسة ومحسوب على النتيجة."