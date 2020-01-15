وحدات الاحتلال الأرميني تواظب على خرق وقف إطلاق النار

باكو، 15 يناير، أذرتاج

تواظب وحدات الاحتلال الأرميني على خرق نظام وقف إطلاق النار من مختلف اتجاهات خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 21 مرة خلال اليوم وباستخدام بنادق القنص.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قريتي كمرلي وقيزيل حاجيلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني الواقعة في مرتفعات بمحافظة نويَمْبريان الأرمينية وقرية بركابر ومرتفعات بمحافظة إيجيفان الأرمينية فيما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني بقريتي أق بولاق ومونجوقلو لمحافظة طاووس الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في قريتي تشيناري وأيجيدزور لمحافظة برد الأرمينية.

كما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة من مواقعها المرابطة في قرية باش قَرْوَنْد المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوبوباتكينو المحتلة لمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرية هوراديز المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزكار المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين.