الرئيس ينتقد استيراد السجائر والبلد ينتج التبغ

باكو، 15 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن إنتاج التبغ في البلد ازداد في السنوات الأخيرة بدعم الدولة معيدا للذاكرة تركيب غرف التجفيف وتقديم إعانات زراعية مع سائر التدابير المشجعة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إن "الطلب الداخلي يجب أن نسدده على حساب الإنتاج المحلي وقد أعيد بناء معمل السجائر الموجود ولكننا نلاحظ مفارقة هنا وذلك أننا بلد ننتج التبغ ولكننا نستورد السجائر ومن تلك البلدان التي لا تزرع التبغ حيث انهم يشترون التبغ منا ويصنعونه وينتجون السجائر ويبيعونه لنا وأطلب من إنهاء هذا وهذه القضية محط الاهتمام."