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    الرئيس يوجه بوضع مفهوم مدروس في صناعة الحرير

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٢٧]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن البلد يهتم حاليا بتنمية تربية دود القز مبلغا أن هذا المجال كان على وشك الاضمحلال وأورد أن عام 2015م شهد جمع مجرد 200 كغ من شرانق دودة القز ولكن العام الماضي بلغ الحجم 630 طن.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م إن إنتاج الحرير يطلب بوضع مفهوم مدروس شامل في صناعة الحرير وقد بدأ شرع الاتحاد الإنتاجي "شاكي للحرير" في التصنيع بتوظيف مئات من العاملين.

    وتابع رئيس الدولة قائلا "إن انتاج القطن وصل إلى رقم قياسي في العام الماضي 294 ألف طن مع الإنتاجية البالغة 2940 كغ من كل هيكتار وقد شهدنا خلال عهد الاتحاد السوفييتي مرتين او ثلاثا بهذا القدر من الإنتاج وهذا مجال يدعم الصناعة والتصنيع أيضا وتعمل في البلد معامل الغزل ولماذا لا نتجاوز الامر عن هذه المرحلة ويجب علينا أن ننتج أقمشة ونبيع المنتج الجاهز."

    AZERTAG.AZ :الرئيس يوجه بوضع مفهوم مدروس في صناعة الحرير
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