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    ارتفاع سعر برميل أذري لايت

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 04ر68 دولارا بعد نموه قدر 83ر0 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 19.15 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل أذري لايت
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