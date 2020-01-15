رئيس البنك المركزي: الودائع للأجل بالعملة الوطنية ازدادت 27 في المائة "هدفنا الرئيس في نظام المدفوعات طبعا رفع مستوى المدفوعات غير النقدية مع تقييد المدفوعات النقدية"

باكو، 15 يناير، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن الودائع للأجل بالعملة الوطنية المانات ازدادت بنسبة 27 في المائة.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في كلمة ألقاها في اجتماع تشاوري عقد تكريسا لنتائج عام 2019م تحت إشراف الرئيس إلهام علييف إن "هذا يدل على أن الخطوات المتخذة في المجال الاجتماعي لا تضمن مستوى الاستهلاك الرفيع للأهالي فقط ولكنها توفر لهم الودائع أيضا. وهدفنا الرئيس في نظام المدفوعات طبعا رفع مستوى المدفوعات غير النقدية مع تقييد المدفوعات النقدية. "

وأضاف رئيس البنك المركزي أن "حجم المدفوعات عبر نظام المدفوعات الوطنية ازداد بنسبة 10 في المائة وعددها 41 في المائة العام المنصرم ومن ضمنها عدد بطاقات الدفع 13 في المائة وعدد المدفوعات بالبطاقات 29 في المائة وحجم المدفوعات غير النقدية بواسطة البطاقات 57 في المائة مع نمو المدفوعات عبر المصرفية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بنسبة 93 في المائة. وذلك يعود خاصة إلى الإصلاحات المنفذة في المجال ونتائج التنزيه ككل من جهة والى تحقيق البرنامج الحكومي الخاص بتوسيع المدفوعات غير النقدية الذي دخل حيز التنفيذ بالمرسوم الرئاسي."