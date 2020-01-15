الجمارك تكشف حصة الغاز الطبيعي في صادرات أذربيجان

باكو، 15 يناير، أذرتاج

كشفت هيئة الجمارك عن حجم الغاز الطبيعي في صادرات أذربيجان العامة خلال 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن صادرات البلد من النفط الخام ومنتجات النفط الخام المنتج من المعادن البيتومينية خلال عام 2019م شكلت 45ر75 في المائة من الصادرات العامة بينما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المصدر إلى 05ر12 في المائة وانخفاض المنتجات النفطية إلى 36ر2 في المائة.

يذكر أن حصة صادرات أذربيجان من النفط الخام ومنتجات النفط الخام المنتجة من المعادن البيتومينية عام 2018م كانت 78ر80 في المائة من الصادرات العامة للبلد بينما كان حصة الغاز الطبيعي عند 71ر7 في المائة ومنتجات النفط 68ر2 في المائة.