هيئة الإحصاء البلاروسية تكشف عن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

منسك، 15 يناير، أذرتاج

حجم عمليات التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس خلال عام 2019م الماضي تجاوز عن 227 مليون دولار وذلك أكثر بقدر 23 مليون دولار قياسا إلى عام 2018م السابق.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء البلاروسية أن الصادرات من بلاروس إلى أذربيجان خلال الفترة المذكورة كانت 2ر206 مليون دولار ومن أذربيجان إلى بلاروس 1ر21 مليون دولار.

يذكر أن حجم عمليات التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس عام 2018م بلغ 204 مليون دولار وذلك أكثر بقدر 56 مليون دولار عما كان خلال 2017م.