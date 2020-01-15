هيئة الإحصاء الأوكرانية تكشف عن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

كييف، 15 يناير، أذرتاج

حجم عمليات التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال عام 2019م الماضي بلغ 808 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء الأوكرانية أن الصادرات من أوكرانيا إلى أذربيجان خلال الفترة المذكورة كانت 1ر467 مليون دولار ومن أذربيجان إلى بلاروس 5ر340 مليون دولار.

يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني بعد روسيا بين بلاد الاتحاد السوفييتي البائد من حيث حجم التبادل التجاري.