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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]

    باكو، 15 يناير، أذرتاج

    استقبل الرئيس إلهام علييف في الخامس عشر من يناير اليوم وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا رامن قولوزاده.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا
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