باكو، 15 يناير، أذرتاج استقبل الرئيس إلهام علييف في الخامس عشر من يناير اليوم وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا رامن قولوزاده.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا

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