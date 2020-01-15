الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا
AzerTAg.az
١٥.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
باكو، 15 يناير، أذرتاج
استقبل الرئيس إلهام علييف في الخامس عشر من يناير اليوم وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا رامن قولوزاده.
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