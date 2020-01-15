وزير الخارجية البلاروسي يستقبل سفير أذربيجان

منسك، 15 يناير، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية البلاروسي فلاديمير ماكي سفير أذربيجان في بلاده لطيف قنديلوف في 15 يناير اليوم.

أفادت أذرتاج عن وزارة الخارجية البلاروسية أن الطرفين بحثا في اللقاء العلاقات الثنائية بما فيه مسائل التعاون الاقتصادي.

وقالت وكالة بلتا إن تفاصيل اللقاء لا تكشف ولكنها تذكر أن موضوع الفعاليات المشتركة مع أذربيجان ظهر مؤخرا عند بحث خطة بديلة لتوريد النفط.

وتابعت الوكالة أن الحكومة تواصل إعداد خطة بديلة لتوريد النفط وتدرس جميع نسخ ممكنة وقد صرح النائب الأول لرئيس الوزراء البلاروسي لصحفيين "إننا أرسلنا مقترحاتنا التجارية ذات الصلة وأجهزة التسويق لمصانع النفط وشركات النفط البلاروسية في نظام مفاوضات يومية بالفعل واعتبر أننا نحصل قريبا على نسخ بديلة لتوريد النفط ويمكن أن تكون هذه البلاد كل من أوكرانيا وبولندا وكذلك بلدان البلطيق وكازاخستان وأذربيجان. "

يذكر أن وسائل الإعلام البلاروسية نشرت فيما بعد معلومات حول استعداد أذربيجان لتوريد النفط إلى بلاروس وطرحت هذه المسألة على بساط البحث ولكنها لم تسفر عن قرار ملموس حتى الآن.